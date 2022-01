Pechino 2022: gli auguri dal mondo, futuro condiviso

(XINHUA) - LONDRA, 26 GEN - Quando gli alunni delle scuole elementari in Gran Bretagna hanno gridato "Let's go" in mandarino e cantato "Meet Me in Beijing", i loro occhi brillavano.

Questi bambini, che vivono a più di 7.000 km di distanza dalla Cina, hanno inviato i loro migliori auguri ai prossimi Giochi Olimpici Invernali 2022, proprio come molte persone da tutto il mondo.

Elliot Frennstedt ha augurato il successo ai Giochi di Pechino. Il cittadino svedese ha affermato che non vede l'ora di guardare le competizioni, specialmente lo sci di fondo: "Io e la mia famiglia di solito organizziamo tutti gli anni un viaggio per andare a sciare, come molti svedesi. E ovviamente la Svezia è uno dei Paesi all'avanguardia negli sport invernali".

La Svezia ha partecipato a tutti i Giochi Olimpici invernali dalla prima edizione che si è tenuta a Chamonix, in Francia, nel 1924. Il Paese nordico ha ottenuto grandi successi nello sci di fondo, visto che 31 delle 60 medaglie d'oro totali nelle Olimpiadi invernali sono arrivate da questo sport.

Quattordici anni dopo aver ospitato i Giochi estivi del 2008 con il motto "Un mondo, un sogno", Pechino organizzerà anche le Olimpiadi invernali nel 2022, sperando che i cittadini di tutto il mondo possano riunirsi per un futuro condiviso.

Tra pochi giorni, quasi 3.000 atleti provenienti da circa 90 Paesi e regioni si sfideranno nella prima doppia città olimpica al mondo.

Sicuramente ci saranno grandi emozioni e rimpianti, risate e lacrime, ma senza dubbio, ogni partecipante porterà a casa un ricordo speciale, perché la vetrina degli sport invernali andrà avanti come promesso, nonostante la pandemia di Covid-19 stia ancora imperversando.

Viktor Hald Thorup sogna di gareggiare a Pechino da quando ha visto i Giochi estivi del 2008 in TV.

"Bellissimo, il mio sogno si avvera e non sto andando semplicemente per gareggiare, ma per farlo alle Olimpiadi", ha osservato il 27/enne pattinatore di velocità danese.

Il due volte olimpionico crede che la Cina abbia lavorato duramente per ridurre al minimo il rischio causato dal Covid-19 ed è fiducioso che i Giochi andranno avanti senza problemi.

Dall'inizio di questo mese, Pechino 2022 ha iniziato a operare un sistema a circuito chiuso per combattere la diffusione del virus.

Il debuttante olimpico Marcus Wyatt, che ha ottenuto l'argento nello skeleton maschile nell'evento di prova dello scorso ottobre, non ha pensato che le restrizioni e i frequenti test durante i Giochi abbiano reso le gare più difficili.

"Come tutti, ci siamo abituati al Covid negli ultimi due anni. Probabilmente non è ideale che le ultime due stagioni di competizione siano state disputate sotto le restrizioni anti Covid, quindi non è molto diverso da quello che stiamo facendo", ha proseguito il britannico, aggiungendo "se la pandemia dovesse finire domani, sarebbe fantastico. Ma non accadrà. Quindi l'aspetto più importante è che partecipiamo ai Giochi Olimpici.

Sono solo felice che la manifestazione vada avanti".

Andrzej Krasnickithe, presidente del Comitato Olimpico Polacco, è pienamente convinto che la Cina si sia preparata al meglio per i Giochi Invernali.

"Sicuramente sarebbe fantastico se i tifosi di tutti i Paesi potessero partecipare ai Giochi, ma la sicurezza e la salute sono gli elementi più importanti", ha dichiarato Krasnickithe.

Clifton Grima, ministro dell'Educazione e dello Sport di Malta, si è detto sicuro che Pechino 2022 lascerà un ricordo indelebile per ogni partecipante, osservando "sono sicuro che sarà un'esperienza da custodire per tutti gli atleti e i comitati olimpici partecipanti. Sarà una festa dello sport".

(XINHUA)