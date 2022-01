Pechino 2022: gli auguri dal mondo, futuro condiviso (3)

(XINHUA) - LONDRA, 26 GEN - Il debuttante olimpico Marcus Wyatt, che ha ottenuto l'argento nello skeleton maschile nell'evento di prova dello scorso ottobre, non ha pensato che le restrizioni e i frequenti test durante i Giochi abbiano reso le gare più difficili.

"Come tutti, ci siamo abituati al Covid negli ultimi due anni. Probabilmente non è ideale che le ultime due stagioni di competizione siano state disputate sotto le restrizioni anti Covid, quindi non è molto diverso da quello che stiamo facendo", ha proseguito il britannico, aggiungendo "se la pandemia dovesse finire domani, sarebbe fantastico. Ma non accadrà. Quindi l'aspetto più importante è che partecipiamo ai Giochi Olimpici.

Sono solo felice che la manifestazione vada avanti".

Andrzej Krasnickithe, presidente del Comitato Olimpico Polacco, è pienamente convinto che la Cina si sia preparata al meglio per i Giochi Invernali.

"Sicuramente sarebbe fantastico se i tifosi di tutti i Paesi potessero partecipare ai Giochi, ma la sicurezza e la salute sono gli elementi più importanti", ha dichiarato Krasnickithe.

Clifton Grima, ministro dell'Educazione e dello Sport di Malta, si è detto sicuro che Pechino 2022 lascerà un ricordo indelebile per ogni partecipante, osservando "sono sicuro che sarà un'esperienza da custodire per tutti gli atleti e i comitati olimpici partecipanti. Sarà una festa dello sport".

(XINHUA)