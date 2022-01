Pechino 2022: gli auguri dal mondo, futuro condiviso (2)

(XINHUA) - LONDRA, 26 GEN - Tra pochi giorni, quasi 3.000 atleti provenienti da circa 90 Paesi e regioni si sfideranno nella prima doppia città olimpica al mondo.

Sicuramente ci saranno grandi emozioni e rimpianti, risate e lacrime, ma senza dubbio, ogni partecipante porterà a casa un ricordo speciale, perché la vetrina degli sport invernali andrà avanti come promesso, nonostante la pandemia di Covid-19 stia ancora imperversando.

Viktor Hald Thorup sogna di gareggiare a Pechino da quando ha visto i Giochi estivi del 2008 in TV.

"Bellissimo, il mio sogno si avvera e non sto andando semplicemente per gareggiare, ma per farlo alle Olimpiadi", ha osservato il 27/enne pattinatore di velocità danese.

Il due volte olimpionico crede che la Cina abbia lavorato duramente per ridurre al minimo il rischio causato dal Covid-19 ed è fiducioso che i Giochi andranno avanti senza problemi.

Dall'inizio di questo mese, Pechino 2022 ha iniziato a operare un sistema a circuito chiuso per combattere la diffusione del virus. (SEGUE)