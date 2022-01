Pechino 2022: auguri da comunità cinese in Belgio

(XINHUA) - BRUXELLES, 26 GEN - A dieci giorni dall'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino, la comunità cinese d'oltremare in Belgio ha avviato ieri ad Anversa, il secondo centro più grande del Paese, una celebrazione in occasione dello splendido spettacolo sportivo.

Cao Zhongming, ambasciatore cinese in Belgio, ha affermato in un discorso via video: "Le Olimpiadi Invernali di Pechino, che hanno adottato il motto 'Insieme per un futuro condiviso', sono una chiara dimostrazione dello spirito olimpico e del concetto di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità, infondendo calore, fiducia e coraggio alle persone di tutto il mondo".

Peter Wouters, assessore allo sport di Anversa, ha inviato le proprie congratulazioni ai padroni di casa dei Giochi: "A nome della mia città, vorrei congratularmi calorosamente con la Cina, che vede lo sport come una modalità per diventare pioniere, e ospitando le Olimpiadi Invernali di Pechino ha creato un ulteriore primato, divenendo la prima 'doppia città olimpica' del mondo".

Tale evento ha incluso la cerimonia di apertura della mostra di pittura 'Sunrise in the East: Auspicious Winter Olympics' (L'alba in Oriente: Olimpiadi Invernali di buon auspicio), che esporrà una dozzina di dipinti e opere del noto pittore belga di origine cinese Yao Yizhi, la cui opera verrà donata al Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022 dalla comunità cinese in Belgio.

Alla mostra erano inoltre presenti mascotte olimpiche, poster e cartoline e durante l'evento si sono svolti colloqui, scambi di networking e festeggiamenti in vista del Capodanno cinese, dando così il benvenuto all'Anno della Tigre. (XINHUA)