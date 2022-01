Malagò, 'a Pechino Italia deve fare meglio del 2018'

(XINHUA) - ROMA, 26 GEN - "A Pechino possiamo e dobbiamo fare meglio che nel 2018. Sono un inguaribile ottimista e abbiamo lavorato molto": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò a pochi giorni dall'apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2022 dove, ha proseguito, l'Italia è pronta ad accrescere il successo da record delle ultime Olimpiadi Estive.

La squadra italiana, annunciata all'inizio di questa settimana, comprenderà 118 atleti, due in meno rispetto a quella di PyeongChang del 2018, dove gli atleti azzurri hanno comunque portato a casa un totale di 10 medaglie, di cui 3 d'oro nei 500 metri pattinaggio velocità di short-track femminile con Arianna Fontana, una nello snowboard cross femminile con Michela Moioli e una nello sci alpino con Sofia Goggia nella discesa libera femminile.

Goggia, che originariamente era stata selezionata quale portabandiera alla cerimonia di apertura di Pechino, ha subito un infortunio al ginocchio nella giornata di domenica nel corso di un evento di prova olimpico a Cortina d'Ampezzo.

Moioli sostituirà pertanto Goggia in questo ruolo alla cerimonia, ma quest'ultima rimane comunque nella squadra e si augura di riprendersi in tempo per difendere il suo titolo nella categoria di discesa alle Olimpiadi di febbraio in Cina.

Tra i membri della squadra italiana spiccano anche i campioni del mondo Federica Brignone, Marta Bassino, Dominik Paris e Federico Pellegrino.

Cortina d'Ampezzo ospiterà insieme alla città italiana di Milano i Giochi Olimpici Invernali del 2026, segnando così la terza volta in cui le Olimpiadi Invernali si svolgono nel Bel Paese, dopo Torino nel 2006 e Cortina d'Ampezzo nel 1956.

