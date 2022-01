Giganti cinesi del tech in corsa per metaverso

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Dal momento che il 'metaverso' è diventato la parola d'ordine del 2021, anche i giganti tecnologici cinesi stanno cercando delle opportunità in quella che potrebbe essere la prossima fase dell'evoluzione di Internet.

Da quando Mark Zuckerberg ha annunciato il rebranding ufficiale di Facebook con il nome di Meta lo scorso ottobre, anche le aziende tecnologiche cinesi sono in fermento per costruire un vasto mondo digitale, integrando Internet, realtà virtuale (Vr), realtà aumentata (Ar) e intelligenza artificiale (Ai).

Il mese scorso, il gigante tecnologico Baidu ha tenuto la sua conferenza annuale degli sviluppatori, Baidu Create 2021, sulla piattaforma XiRang, o 'Land of Hope', la risposta della società al metaverso.

Per entrare nel regno digitale, gli utenti devono creare i loro avatar, poi sono liberi di vagare e interagire con gli altri avatar, partecipando a conferenze o a tour virtuali.

Secondo Baidu la conferenza annuale degli sviluppatori rappresenta il primo evento su larga scala della Cina tenuto interamente nel metaverso.

Questo mese, la Communication University of China (Cuc) ha lanciato un campus virtuale a Xirang, diventando la prima istituzione accademica cinese ad entrare nel settore.

Il dipartimento di arte digitale della Cuc ha ricreato il campus utilizzando la modellazione 3D, mappe stradali e altri strumenti digitali. Studenti e visitatori possono esplorare il campus virtuale usando cuffie Vr, telefoni cellulari e computer.

All'inizio di questo mese, Huawei e il Beijing Shougang Park hanno lanciato congiuntamente un'attività esperienziale nel metaverso. Gli utenti possono entrare in un nuovo mondo scansionando un codice Qr nel parco con i loro smartphone per godere della performance di una band di robot e di uno spettacolo di luci virtuale. Gli utenti possono anche immergersi in un'esperienza di gioco partecipando a giochi di guerra collettivi in realtà aumentata.

Nubia Technology Co., Ltd., una filiale di Zte, ha rivelato di recente che l'anno scorso nella società è stato istituito un team di professionisti di ambito tecnologico che si è dedicato alla tecnologia hardware per il metaverso.

Il mese scorso, NetEase ha firmato un accordo di cooperazione strategica con il governo della città di Sanya, nella provincia insulare di Hainan, nel sud. NetEase stabilirà il suo quartier generale ad Hainan e creerà un progetto per una base industriale del metaverso a Sanya come parte dell'accordo.

Nel corso di una riunione sulla relazione finanziaria lo scorso novembre, il fondatore e Ceo di NetEase, Ding Lei, ha dichiarato che NetEase è pronta per il metaverso, sottolineando che l'azienda è preparata per le tecnologie ad esso correlate.

"Quando la pistola ai blocchi di partenza sparerà, potremmo correre più velocemente di chiunque altro", ha detto Ding.

NetEase ha mostrato le potenzialità del metaverso con il suo sistema di attività immersive chiamato Yaotai. Lo scorso agosto, il 16° Simposio Internazionale sulla biomineralizzazione ha avuto luogo su Yaotai, dove si è tenuto il primo spettacolo del sistema di attività immersiva.

Yaotai ha aumentato il senso di realtà e di immersione nella riunione virtuale e ha ridotto la soglia di utilizzo. Gli utenti possono partecipare alla riunione con un solo clic.

L'anno scorso, il gigante dell'e-commerce Alibaba ha lanciato una 'Metaverse Art Exhibition' sulla sua app mobile Tmall/Taobao durante lo shopping sfrenato di novembre. Gli acquirenti potevano ricevere una collezione digitale in omaggio per ogni acquisto di un prodotto fisico limitato, come una sciarpa Burberry. Un avatar digitale di Beethoven ha diretto la 'sinfonia del metaverso', dove i musicisti hanno suonato strumenti virtuali, con la partecipazione di nomi come la tromba di Bobbi Brown o la batteria Coca-Cola. I consumatori potevano anche comprare questi prodotti virtuali.

Tencent ha annunciato il mese scorso che avrebbe lanciato ufficialmente TMELAND, il primo festival musicale virtuale cinese. Gli utenti possono creare le loro immagini virtuali, comunicare e interagire tra loro, e avere un'esperienza immersiva di intrattenimento audio che mescola la realtà e il mondo virtuale attraverso il live streaming e i concerti virtuali. (XINHUA)