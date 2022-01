Giganti cinesi del tech in corsa per metaverso

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Dal momento che il 'metaverso' è diventato la parola d'ordine del 2021, anche i giganti tecnologici cinesi stanno cercando delle opportunità in quella che potrebbe essere la prossima fase dell'evoluzione di Internet.

Da quando Mark Zuckerberg ha annunciato il rebranding ufficiale di Facebook con il nome di Meta lo scorso ottobre, anche le aziende tecnologiche cinesi sono in fermento per costruire un vasto mondo digitale, integrando Internet, realtà virtuale (Vr), realtà aumentata (Ar) e intelligenza artificiale (Ai).

Il mese scorso, il gigante tecnologico Baidu ha tenuto la sua conferenza annuale degli sviluppatori, Baidu Create 2021, sulla piattaforma XiRang, o 'Land of Hope', la risposta della società al metaverso.

Per entrare nel regno digitale, gli utenti devono creare i loro avatar, poi sono liberi di vagare e interagire con gli altri avatar, partecipando a conferenze o a tour virtuali.

Secondo Baidu la conferenza annuale degli sviluppatori rappresenta il primo evento su larga scala della Cina tenuto interamente nel metaverso. (SEGUE)