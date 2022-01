Giganti cinesi del tech in corsa per metaverso (3)

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - L'anno scorso, il gigante dell'e-commerce Alibaba ha lanciato una 'Metaverse Art Exhibition' sulla sua app mobile Tmall/Taobao durante lo shopping sfrenato di novembre. Gli acquirenti potevano ricevere una collezione digitale in omaggio per ogni acquisto di un prodotto fisico limitato, come una sciarpa Burberry. Un avatar digitale di Beethoven ha diretto la 'sinfonia del metaverso', dove i musicisti hanno suonato strumenti virtuali, con la partecipazione di nomi come la tromba di Bobbi Brown o la batteria Coca-Cola. I consumatori potevano anche comprare questi prodotti virtuali.

Tencent ha annunciato il mese scorso che avrebbe lanciato ufficialmente TMELAND, il primo festival musicale virtuale cinese. Gli utenti possono creare le loro immagini virtuali, comunicare e interagire tra loro, e avere un'esperienza immersiva di intrattenimento audio che mescola la realtà e il mondo virtuale attraverso il live streaming e i concerti virtuali. (XINHUA)