Giganti cinesi del tech in corsa per metaverso (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Questo mese, la Communication University of China (Cuc) ha lanciato un campus virtuale a Xirang, diventando la prima istituzione accademica cinese ad entrare nel settore.

Il dipartimento di arte digitale della Cuc ha ricreato il campus utilizzando la modellazione 3D, mappe stradali e altri strumenti digitali. Studenti e visitatori possono esplorare il campus virtuale usando cuffie Vr, telefoni cellulari e computer.

All'inizio di questo mese, Huawei e il Beijing Shougang Park hanno lanciato congiuntamente un'attività esperienziale nel metaverso. Gli utenti possono entrare in un nuovo mondo scansionando un codice Qr nel parco con i loro smartphone per godere della performance di una band di robot e di uno spettacolo di luci virtuale. Gli utenti possono anche immergersi in un'esperienza di gioco partecipando a giochi di guerra collettivi in realtà aumentata.

Nubia Technology Co., Ltd., una filiale di Zte, ha rivelato di recente che l'anno scorso nella società è stato istituito un team di professionisti di ambito tecnologico che si è dedicato alla tecnologia hardware per il metaverso.

Il mese scorso, NetEase ha firmato un accordo di cooperazione strategica con il governo della città di Sanya, nella provincia insulare di Hainan, nel sud. NetEase stabilirà il suo quartier generale ad Hainan e creerà un progetto per una base industriale del metaverso a Sanya come parte dell'accordo.

Nel corso di una riunione sulla relazione finanziaria lo scorso novembre, il fondatore e Ceo di NetEase, Ding Lei, ha dichiarato che NetEase è pronta per il metaverso, sottolineando che l'azienda è preparata per le tecnologie ad esso correlate.

"Quando la pistola ai blocchi di partenza sparerà, potremmo correre più velocemente di chiunque altro", ha detto Ding.

NetEase ha mostrato le potenzialità del metaverso con il suo sistema di attività immersive chiamato Yaotai. Lo scorso agosto, il 16° Simposio Internazionale sulla biomineralizzazione ha avuto luogo su Yaotai, dove si è tenuto il primo spettacolo del sistema di attività immersiva.

Yaotai ha aumentato il senso di realtà e di immersione nella riunione virtuale e ha ridotto la soglia di utilizzo. Gli utenti possono partecipare alla riunione con un solo clic. (SEGUE)