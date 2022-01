Covid: 75 casi locali a Pechino in ultimo focolaio

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - A Pechino sono stati segnalati sei casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente e due asintomatici dalle 16.00 di ieri alla stessa ora locale di oggi, portando il numero totale di contagi a 75 nell'ultimo focolaio che è scoppiato in città dal 15 gennaio. Lo hanno reso noto le autorità locali.

Tra i pazienti, sei sono stati infettati dalla variante Omicron, mentre gli altri 69 erano legati alla variante Delta, come ha dichiarato Pang Xinghuo, vicecapo del centro municipale di prevenzione e controllo delle malattie, che ha aggiunto che per tre giorni consecutivi non è stata individuata alcuna nuova infezione dovuta a Omicron.

L'età media dei casi locali nella recente epidemia è di 40 anni, con il più vecchio paziente di 79 anni e il più giovane di cinque mesi, ha affermato Jin Ronghua, direttore del Ditan Hospital, un istituto designato per il trattamento dei pazienti Covid-19 a Pechino. (XINHUA)