Cina:12 stazioni sciistiche ottengono riconoscimento

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Dodici stazioni sciistiche cinesi in tutto hanno ottenuto il riconoscimento a livello nazionale. Questo è quanto emerso dalla lista rilasciata dal ministero della Cultura e del Turismo e dall'Amministrazione Generale dello Sport.

Le stazioni sono state selezionate in tutto il Paese asiatico e presentano vari tipi di terreno, dai laghi alle montagne.

I centri dovevano dimostrare di essere in grado di fornire strutture sportive e servizi turistici di alto livello, stimolando lo sviluppo dei settori rilevanti e dell'economia locale.

Approfittando dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, vari dipartimenti cinesi lavoreranno insieme per promuovere gli sport e il turismo invernali. (XINHUA)