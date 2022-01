Cina: quasi 174 mld dollari tagli fiscali nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - La Cina ha tagliato circa 1.100 miliardi di yuan (circa 173,9 miliardi di dollari) di tasse e imposte nel 2021 a sostegno della crescita economica e del rafforzamento della vitalità del suo mercato. È quanto reso noto oggi dalla massima autorità fiscale.

Nel corso di una conferenza stampa Wang Daoshu, vice direttore dell'agenzia delle entrate (State Taxation Administration), ha rivelato che lo scorso anno la Cina ha avviato una serie di politiche preferenziali sulla deduzione e il rimando di tasse e imposte con lo scopo di sostenere l'economia industriale e le micro, piccole e medie imprese.

Wang ha spiegato che un totale di 216,2 miliardi di yuan (34,2 miliardi di dollari) in pagamenti fiscali è stato rinviato lo scorso anno per le micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero, aggiungendo che le aziende dell'industria del carbone, dell'energia e del riscaldamento hanno notato tagli fiscali, sconti e rinvii per una cifra pari a 27,1 miliardi di yuan (4,3 miliardi di dollari).

Il gettito fiscale cinese, ad esclusione degli sconti fiscali relativi all'export, si è attestato a 15.460 miliardi di yuan e ha raggiunto l'obiettivo annuale del governo, ha puntualizzato Wang.

Il reddito fiscale ha rappresentato il 15,1% del prodotto interno lordo del Paese nel 2021, diminuendo rispettivamente dello 0,1% e di 3 punti percentuali rispetto a quello del 2020 e del 2015, indice che gli oneri fiscali sulle entità del mercato sono stati ulteriormente alleggeriti, ha concluso Wang. (XINHUA)