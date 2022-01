Cina: nuovo picco 2021 spesa per ricerca e sviluppo

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - La spesa della Cina per la ricerca e lo sviluppo (R&S) ha raggiunto un nuovo picco, pari al 2,44% del suo prodotto interno lordo nel 2021, in aumento di 0,03 punti percentuali rispetto all'anno precedente, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.

La spesa totale del Paese per la R&S è stata di circa 2.790 miliardi di yuan (circa 441,13 miliardi di dollari) l'anno scorso, in aumento del 14,2% rispetto all'anno precedente, secondo un resoconto pubblicato dal National Bureau of Statistics (Nbs).

Dopo aver dedotto i fattori di prezzo, la spesa cinese in R&S nel 2021 è aumentata del 9,4% su base annua, ha dichiarato il Nbs. (XINHUA)