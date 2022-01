Cina: nuove riserve petrolio e gas da 100 mln tonn

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - Il più grande gruppo cinese di raffinazione di idrocarburi Sinopec ha annunciato di aver scoperto una nuova area ricca di petrolio e gas con circa 100 milioni di tonnellate di riserve nel bacino del Tarim, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale.

Le riserve nel giacimento di petrolio e gas di Shunbei di Sinopec sono stimate per fornire 88 milioni di tonnellate di petrolio condensato e 290 miliardi di metri cubi di gas naturale, stando a quanto dichiarato oggi dalla società.

Secondo gli analisti, la scoperta migliorerebbe ulteriormente l'approvvigionamento energetico della Cina e contribuirebbe a garantire la sicurezza energetica nazionale.

Il bacino del Tarim è un'importante area petrolifera della Cina, ma è anche una delle più difficili da esplorare a causa del clima rigido e delle complicate condizioni sotterranee. Le sue riserve di petrolio e gas sono sepolte a una media di oltre 7.300 metri di profondità.

La filiale nord-occidentale di Sinopec ha accertato che in loco esistono riserve per 1,67 miliardi di tonnellate di petrolio greggio e 94,58 miliardi di metri cubi di gas naturale, con una produzione totale di oltre 140 milioni di tonnellate di petrolio e gas equivalenti. (XINHUA)