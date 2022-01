Cina: nel Jiangsu record investimenti esteri 2021

(XINHUA) - NANCHINO, 26 GEN - Nella provincia orientale del Jiangsu, una delle potenze economiche della Cina, l'uso effettivo degli investimenti diretti esteri (Ide) ha raggiunto nel 2021 il livello record di 28,85 miliardi di dollari. Lo hanno annunciato ieri le autorità locali nel corso di una conferenza stampa.

Lo scorso anno la provincia guidava la Cina in termini di Ide in atto, con il 16,6% del totale nazionale. Inoltre, la cifra ha mostrato un incremento del 26,7% rispetto a quella del 2019, con un tasso di crescita medio annuo pari al 12,5%.

Nello Jiangsu inoltre gli investimenti diretti esteri effettivamente usati dai Paesi che aderiscono all'iniziativa Belt and Road sono cresciuti del 46,1% anno su anno fino a 1,47 miliardi di dollari nel 2021.

"Ciò che è particolarmente degno di nota è che la sede del capitale straniero del Jiangsu ha accelerato la sua concentrazione, con un totale di 331 basi di capitale estero e istituzioni funzionali, 50 delle quali composte da investitori Fortune 500", ha affermato Tang Dajun, con il dipartimento provinciale del commercio. (XINHUA)