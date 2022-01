Cina: Hainan offre vaccini anti Hpv gratuiti

(XINHUA) - HAIKOU, 26 GEN - Quest'anno la provincia più a sud della Cina, Hainan, ha in programma di fornire vaccini gratuiti contro il cancro alla cervice a circa 71.000 studentesse tra i 13 e i 14 anni e mezzo.

L'inizio della campagna di immunizzazione è previsto a partire dal semestre primaverile e sarà effettuata ogni anno per fasi. Si stima che ne beneficeranno da 30.000 a 40.000 studentesse ogni anno, secondo la commissione provinciale per la salute.

Le studentesse di Hainan riceveranno gratuitamente i vaccini bivalenti contro il papillomavirus umano (Hpv), sviluppati in proprio dalla Cina e potranno ricevere l'iniezione a scuola o nei siti specifici designati della comunità.

Nel 2021, la Cina ha introdotto un programma pilota per promuovere l'inoculazione dei vaccini anti Hpv e per migliorare l'incidenza e la qualità dello screening del cancro cervicale a livello nazionale. Il Paese asiatico ha implementato un programma di screening per questa patologia nei principali servizi sanitari pubblici nazionali dal 2009. (XINHUA)