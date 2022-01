Cina: carrelli pieni di specialità alimentari import

(XINHUA) - NANNING, 26 GEN - Dalle ciliegie cilene e il vino francese, alle croccanti torte di durian della Tailandia, i prodotti importati hanno diversificato i carrelli della spesa dei cinesi mentre la festa tradizionale più importante del Paese si avvicina.

Diversi prodotti alimentari d'oltremare che hanno raggiunto gli scaffali dei supermercati hanno conquistato la simpatia dei clienti in tutto il Paese, tanto che alcuni sono diventati dei best-seller in vista della Festa di Primavera, o Nuovo Anno Lunare cinese, che cadrà il 1° febbraio di quest'anno.

La Festa di Primavera è un momento caratterizzato da riunioni familiari e prevede piatti tipici delle feste e diverse celebrazioni. In un supermercato di Nanning, capoluogo della regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, una varietà di cioccolato polacco avvolta in scatole regalo ha attirato molti clienti.

"Con l'avvicinarsi della Festa di Primavera, molte persone vengono a comprare cioccolatini, e le vendite sono aumentate più del solito", ha dichiarato un impiegato di nome Pan, responsabile delle vendite promozionali al supermercato.

L'aumento delle vendite dovrebbe durare fino alla Festa delle Lanterne e a San Valentino, ha aggiunto Pan.

"Varie scelte ed esperienze di acquisto convenienti hanno reso le merci straniere più attraenti per i cinesi negli ultimi anni", ha spiegato Chen Yu, un residente di Nanning. (SEGUE)