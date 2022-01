Cina: carrelli pieni di specialità alimentari import (2)

(XINHUA) - NANNING, 26 GEN - La domanda di beni legati alle festività si riflette anche sulle imprese di E-commerce transfrontaliero.

"Negli ultimi anni, il volume delle vendite durante la stagione delle feste è stato in continuo aumento, e prevediamo che quest'anno cresca del 30% nella nostra azienda", ha riferito Peng Xueyan, manager della Guangxi MAYI Imported Goods Supply Chain Management Co., Ltd.

Gli ordini non provengono solo da clienti individuali ma anche da gruppi e aziende, e la birra e il vino importati sono tra i prodotti più venduti, ha aggiunto Peng.

Grazie al miglioramento degli standard di vita e alla connettività con altri Paesi, la Cina sta introducendo gli alimenti importati, un tempo difficili da reperire, sulle tavole quotidiane dei suoi abitanti.

Le statistiche hanno mostrato che nel 2020, la Cina ha importato prodotti alimentari per un valore di oltre 100 miliardi di dollari e la cifra dovrebbe crescere di anno in anno, secondo un resoconto industriale.

Il Guangxi è la porta della Cina verso l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean). Secondo le autorità ferroviarie locali, la capacità di trasporto sarà rafforzata per facilitare l'importazione di un maggior numero di prodotti caratteristici dei Paesi dell'Asean e da altre nazioni e regioni, al fine di fornire ai consumatori più scelta per i beni da acquistare in occasione del Nuovo Anno Lunare cinese.

(XINHUA)