Cina, alta qualità nell'accordo Asia-Pacifico Rcep

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - La Cina spingerà perché il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) sia attuato secondo alti standard qualitativi, si legge in una linea guida governativa pubblicata oggi da Pechino.

La Cina allineerà le opportunità generate dal patto commerciale con le strategie di sviluppo locale, oltre che supportare le imprese nell'adattamento a un ambiente più aperto e competitivo, secondo il documento emesso dal ministero del Commercio e altri cinque dipartimenti in merito all'attuazione di qualità elevata del Rcep.

Il documento delinea misure relative a sei aree: lo sviluppo di alta qualità nel commercio e negli investimenti, l'aggiornamento della produzione, la cooperazione sugli standard, il sostegno finanziario, l'ambiente commerciale e i servizi di supporto alle imprese.

La Cina ottimizzerà ulteriormente la facilitazione del commercio e degli investimenti, promuoverà il ruolo della transizione del Renminbi in termini di sostegno al commercio e agli investimenti, oltre che rafforzare la cooperazione nella catena industriale di fascia alta e nei progetti di produzione con l'obiettivo di incentivare una rete diversificata della catena di fornitura globale, secondo quanto emerge dal documento governativo. (SEGUE)