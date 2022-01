Cina, alta qualità nell'accordo Asia-Pacifico Rcep

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - La Cina spingerà perché il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) sia attuato secondo alti standard qualitativi, si legge in una linea guida governativa pubblicata oggi da Pechino.

La Cina allineerà le opportunità generate dal patto commerciale con le strategie di sviluppo locale, oltre che supportare le imprese nell'adattamento a un ambiente più aperto e competitivo, secondo il documento emesso dal ministero del Commercio e altri cinque dipartimenti in merito all'attuazione di qualità elevata del Rcep.

Il documento delinea misure relative a sei aree: lo sviluppo di alta qualità nel commercio e negli investimenti, l'aggiornamento della produzione, la cooperazione sugli standard, il sostegno finanziario, l'ambiente commerciale e i servizi di supporto alle imprese.

La Cina ottimizzerà ulteriormente la facilitazione del commercio e degli investimenti, promuoverà il ruolo della transizione del Renminbi in termini di sostegno al commercio e agli investimenti, oltre che rafforzare la cooperazione nella catena industriale di fascia alta e nei progetti di produzione con l'obiettivo di incentivare una rete diversificata della catena di fornitura globale, secondo quanto emerge dal documento governativo.

Nello stesso si legge che la nazione aiuterà anche le regioni centrali e occidentali relativamente meno sviluppate a diventare più competitive sul mercato internazionale, oltre che permettere all'accordo Rcep e alle politiche portuali di libero scambio di Hainan di rafforzarsi a vicenda.

Il Regional Comprehensive Economic Partnership, il più grande accordo di libero scambio al mondo, è entrato in vigore il 1° gennaio, e da tale momento più del 90% del commercio di beni tra i membri che lo hanno approvato sarà infine soggetto a tariffe zero.

Il Rcep è stato siglato il 15 novembre 2020 da 15 Paesi dell'Asia-Pacifico - dieci membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico, oltre che Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda - a seguito di otto anni di negoziati, che hanno avuto inizio nel 2012.

