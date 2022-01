Cina: +30,1% profitti delle imprese statali nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 26 GEN - I profitti combinati delle imprese cinesi di proprietà dello stato cinese (State-Owned Enterprises o Soe) sono aumentati del 30,1% su base annua, arrivando a quasi 4.520 miliardi di yuan (circa 715 miliardi di dollari) nel 2021, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero delle Finanze.

In base alle cifre ufficiali, le imprese statali hanno ottenuto 75.550 miliardi di yuan in entrate operative nell'anno appena trascorso, con una crescita del 18,5% rispetto al 2020.

I profitti totali delle Soe cinesi amministrate a livello centrale sono saliti del 27% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 2.860 miliardi di yuan, mentre le entrate operative di tali aziende si sono avvicinate ai 41.730 miliardi di yuan, con un aumento del 17,7% rispetto al 2020.

Nel 2021, anche le Soe locali cinesi hanno riportato una robusta crescita dei propri profitti e ricavi combinati, che sono cresciuti rispettivamente del 35,9% e del 19,5%, come rivelano i dati.

Alla fine dell'anno scorso, il rapporto debito-patrimonio delle Soe del Paese asiatico è arrivato al 63,7%, pari a 0,3 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente. (XINHUA)