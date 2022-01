Sport invernali arrivano a isola tropicale Hainan

(XINHUA) - HAIKOU, 25 GEN - Indossando una maglietta rossa e un casco, Ran Yixin scende a zig-zag dalla cima di una pista da sci artificiale al coperto ad Haikou, capoluogo della provincia di Hainan nella Cina meridionale.

Hainan è la provincia tropicale più a sud della Cina. A gennaio, mentre molte persone nel nord del Paese asiatico indossano i piumini per tenersi al caldo durante le forti nevicate, la gente di Hainan molto probabilmente porta ancora le magliette e parte della popolazione locale non ha mai visto la neve dal vivo.

Ran, 26 anni, è una supervisore della promozione degli investimenti, ha iniziato a sciare tre mesi fa e si sente fortunata ad avere accesso a un club in cui imparare a sciare in un ambiente così caldo.

"Ho cercato un posto vicino a casa dove poter imparare e praticare lo sci e per fortuna questo è il luogo ideale", racconta.

I Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 sono in programma dal 4 al 20 febbraio, seguiti dalle Paralimpiadi, e hanno risvegliato la passione per gli sport su ghiaccio e neve in Cina. Anche le persone nelle zone più calde del Paese, come Hainan, hanno iniziato a partecipare a queste discipline.

La pista di allenamento per lo sci al coperto dove si allena Ran, Skinow, ha aperto nel dicembre 2018. (SEGUE)