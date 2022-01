Sport invernali arrivano a isola tropicale Hainan (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 25 GEN - Il manager di Skinow Zhang You ha scelto di aprire il proprio club ad Hainan per sviluppare gli sport su ghiaccio e neve, in modo che la popolazione locale possa abbracciare le discipline invernali come fanno le persone che vivono nel nord.

"Le persone sono desiderose di partecipare agli sport invernali grazie alle Olimpiadi invernali di Pechino. Il nostro obiettivo iniziale è coltivare lo spirito delle discipline su ghiaccio e neve, oltre a condividere tale spirito e la felicità con più appassionati", afferma Zhang.

Al momento il club ha più di 500 membri dai 5 ai 45 anni.

Sempre più persone si innamorano degli sport sulla neve e sul ghiaccio, perché conoscono meglio le discipline invernali, aggiunge Zhang.

Li Qi, 22 anni, è un istruttore di sci del club. Nato a Heilongjiang, nel nord-est della Cina, il giovane ha praticato questo sport per 12 anni, ha frequentato l'università ad Haikou ed è diventato un istruttore part-time a Skinow nel 2018.

Dopo la laurea, Li è diventato un istruttore di sci a tempo pieno e si occupa di fissare gli appuntamenti per i corsi degli iscritti e di insegnare loro le capacità necessarie per sciare.

"Sono un fan degli sport su ghiaccio e neve. Sono felice di vedere più cinesi interessati alle discipline invernali, anche nelle zone calde. Molti giovani vengono da noi per imparare le tecniche di sci con l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Pechino", spiega l'istruttore.

Ran Yixin sostiene di essere molto colpita dalla star cinese del freeskiing Eileen Gu.

"Ha 18 anni ed è un asso dello sci", dice Ran, continuando "guarderò i Giochi da casa e spero che abbia una grande performance alle Olimpiadi invernali di Pechino". (XINHUA)