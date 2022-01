Spazio: Cina vara nuovo sistema operativo

(XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - La Cina ha rilasciato SpaceOs III, un sistema operativo di nuova generazione concepito per veicoli spaziali.

Sviluppato dal Beijing Institute of Control Engineering sotto la China Academy of Space Technology, possiede diritti di proprietà intellettuale indipendenti. Le versioni precedenti di SpaceOs sono state utilizzate in più di 300 veicoli spaziali.

Secondo gli sviluppatori, il sistema vanta affidabilità e sicurezza eccezionali. Può soddisfare le diverse esigenze di volo spaziale con equipaggio, comunicazione satellitare, esplorazione dello spazio profondo e costellazione di satelliti.

Il Beijing Institute of Control Engineering ha iniziato a sviluppare SpaceOs negli anni '70. La sua prima applicazione è stata nel 2006, in un satellite della piattaforma satellitare di comunicazione Dongfanghong-4. Nel 2013, SpaceOs II è stato utilizzato nella sonda lunare Chang'e-3. (XINHUA)