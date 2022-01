Pechino 2022: Svezia avrà team più grande di sempre

(XINHUA) - STOCCOLMA, 25 GEN - Con l'annuncio di ieri degli ultimi nomi degli atleti, la Svezia invierà 116 campioni alle Olimpiadi Invernali di Pechino, costituendo così la squadra più numerosa che si sia mai vista.

"Abbiamo un team grande e forte e il nostro obiettivo è quello di far sì che queste siano le Olimpiadi Invernali migliori di sempre per la Svezia", ha rivelato Peter Reinebo, Ceo del Comitato Olimpico Svedese, in un comunicato stampa.

Lo sciatore di fondo Elliott Baralo e la sciatrice alpina Charlotta Safvenberg sono stati gli ultimi nominativi ad essere aggiunti alla lista e nonostante nessuno dei due abbia ottenuto grandi successi, molti altri atleti svedesi lo hanno fatto.

Sulla base di questo, Reinebo di recente ha affermato che la squadra ha una buona possibilità di migliorare il medagliere di Pyeongchang, in cui 7 delle 14 medaglie vinte dalla Svezia erano d'oro.

Tra gli atleti in cui la Svezia ripone maggiori speranze spiccano la sciatrice di fondo Sandra Naslund, il pattinatore Nils van der Poel, le sorelle di biathlon Hanna ed Elvira Oberg e lo sciatore di freestyle Henrik Harlaut.

Si prevede che anche il team di sci di fondo possa vincere delle medaglie, per quanto la preparazione della squadra per Pechino è stata ostacolata la scorsa settimana con la positività al Covid-19 di Leo Johansson connessa a un campo di allenamento ad alta quota in Italia.

Il Comitato ha comunicato che è ancora possibile apportare modifiche a causa di malattie o infortuni, ma la squadra non verrà ampliata con ulteriori discipline o atleti. (XINHUA)