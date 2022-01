Pechino 2022: saranno 222 gli atleti per il Team Usa

(XINHUA) - LOS ANGELES, 25 GEN - Gli Usa invieranno 222 atleti ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022: lo ha annunciato ieri il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti.

La squadra olimpica statunitense del 2022 dispone di 92 veterani che hanno già partecipato ai Giochi, inclusi quattro atleti che prenderanno parte per la quinta volta alle Olimpiadi Invernali, ovvero Shaun White nello snowboard halfpipe e Lindsey Jacobellis nello snowboard cross, Katie Uhlaender nello skeleton e John Shuster nel curling, ha rivelato il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti in una dichiarazione, aggiungendo che 8 membri del Team Usa competeranno per la quarta volta ai Giochi Olimpici Invernali.

L'elenco di 222 atleti, composto da 115 uomini e 107 donne, è il secondo gruppo più grande degli Stati Uniti che abbia mai preso parte ai Giochi Invernali, dopo la squadra composta da 228 membri che aveva partecipato a PyeongChang 2018, eguagliando in questo modo il numero di 222 atleti del Team Usa di Sochi 2014.

Stando alla dichiarazione, le 107 donne del 2022 costituiranno il più grande contingente femminile mai esistito per la squadra statunitense in un'edizione dei Giochi Olimpici Invernali.

"I Giochi Olimpici evidenziano il lato migliore dell'umanità e della concorrenza sportiva, e Pechino 2022 non farà eccezione.

I 222 incredibili atleti che compongono il Team Usa non sono solo pronti a gareggiare, ma lo sono anche di rendere questa nazione orgogliosa," ha dichiarato Sarah Hirshland, Ceo del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (Usopc).

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino si terranno dal 4 al 20 febbraio. (XINHUA)