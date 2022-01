Pechino 2022: Polonia annuncia squadra di 57 atleti

(XINHUA) - VARSAVIA, 25 GEN - Il Comitato Olimpico polacco ha svelato ieri la lista dei 57 atleti che gareggeranno ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

La squadra comprende 30 donne e 27 uomini. Per la prima volta nella storia dello sport polacco, più donne che uomini parteciperanno ai Giochi Invernali.

"Questo evento attirerà l'attenzione di tutto il mondo. Ogni Olimpiade suscita l'interesse generale e durante l'evento i singoli Paesi diventano delle grandi 'fan zone'", ha affermato il presidente del Comitato Olimpico polacco Andrzej Krasnicki nel comunicato ufficiale, "nelle arene Olimpiche ci sono i rappresentanti del Paese, i migliori tra i migliori, e che pertanto rappresentano tutti loro. La squadra Olimpica è motivo d'orgoglio".

Gli atleti prenderanno parte alle competizioni di biathlon, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, sci alpino, snowboard e slittino, con la speranza di ottenere qualche medaglia riposta nei saltatori e nei pattinatori di velocità.

"Il consiglio di amministrazione del comitato olimpico polacco ha nominato i migliori atleti delle discipline invernali per formare la squadra olimpica. Come sempre, ci sono sia atleti con grande esperienza, che hanno già tre o addirittura quattro partecipazioni olimpiche alle spalle, sia esordienti che faranno il loro debutto ai Giochi in Cina. È un grande onore per loro", ha concluso Krasnicki. (XINHUA)