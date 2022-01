Pechino 2022: 95 gli atleti per la Finlandia

(XINHUA) - HELSINKI, 25 GEN - Un totale di 95 atleti sono stati selezionati per la squadra finlandese dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

La squadra finlandese ha atleti in nove discipline, ovvero sci alpino, biathlon, sci artistico, hockey su ghiaccio, snowboard, sci di fondo, salto con gli sci, pattinaggio artistico e combinata nordica, con 51 uomini e 44 donne.

Il Consiglio del Comitato Olimpico Finlandese si è riunito ieri e ha confermato le selezioni olimpiche finali fatte dalla Top Sports Unit per Pechino.

"Il criterio guida è una possibilità realistica di arrivare tra i primi 16 negli sport individuali o tra i primi 8 negli sport di squadra. Per alcuni atleti è stato messo in evidenza un altro criterio, in base al quale anche coloro che si trovano in una fase ascendente della loro carriera possono essere selezionati per la squadra olimpica", ha spiegato Mika Lehtimaki, il capo della Top Sports Unit del Comitato Olimpico Finlandese, "sono fiducioso che questa squadra sarà in grado di raggiungere il successo a Pechino". (XINHUA)