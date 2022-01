Mondiali: Cina si prepara ad affrontare il Giappone

(XINHUA) - TOKYO, 25 GEN - Il neo-allenatore della nazionale cinese di calcio Li Xiaopeng ha affermato ieri che il suo obiettivo principale è quello di mantenere vive le speranze per la qualifica alla Coppa del Mondo in Qatar, mentre si prepara a fare il suo debutto in panchina il 27 gennaio in una partita contro il Giappone.

A parte Luo Guofu e A Lan, che sono arrivati in Giappone ieri mattina, tutti gli altri 24 giocatori hanno partecipato al primo allenamento della squadra a Tokyo: "La maggior parte di loro è in buona forma e in grado di giocare la prossima partita. Devo osservare bene Jiang Guangtai, Luo, A Lan e Wu Lei per una o due sessioni di allenamento dato che si sono appena uniti alla squadra".

A causa della cancellazione di un volo, Luo e A Lan sono rimasti bloccati all'aeroporto di Amsterdam per quasi 24 ore e Li ha reso omaggio al loro impegno: "Vogliono dare sostegno alla squadra e hanno attraversato il mondo dal Brasile per unirsi a noi, il che rafforzerà sicuramente la nostra fiducia. È normale avere problemi quando si viaggia durante la pandemia, ma il risultato finale è soddisfacente".

Con quattro partite rimanenti nel round finale delle qualifiche asiatiche, la Cina ora è al quinto posto nel gruppo B a sei squadre con cinque punti; deve almeno pareggiare contro il Giappone per mantenere vive le sue scarse speranze di qualificarsi per la Coppa del Mondo Fifa 2022.

"La mia tattica si basa sulla volontà di mantenere vivo il nostro sogno dopo la partita con il Giappone. Conosciamo bene la squadra avversaria e sappiamo che ha molti giocatori validi.

Dobbiamo concentrarci su di noi e giocare al meglio delle nostre possibilità", ha aggiunto l'allenatore 47/enne.

L'attaccante della Cina Wu ha osservato che la squadra deve giocare meglio rispetto all'ultima partita contro il Giappone dello scorso settembre, quando perse per 1 a 0: "Non siamo rimasti soddisfatti perché non abbiamo avuto alcuna occasione di vincere. Dobbiamo imparare dalla partita precedente. Non importa quale sia il risultato, ma dobbiamo giocare con spirito combattivo, mettendo in campo le nostre abilità e facendo del nostro meglio". (XINHUA)