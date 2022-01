Cina: ulteriore ripresa consumo interno nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - Nonostante l'impatto causato dal Covid-19, il mercato cinese dei consumi nel 2021 ha conosciuto una ripresa costante, dimostrando forte vitalità e resilienza, secondo il ministero del Commercio di Pechino.

Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina sono aumentate del 12,5% su base annua nel 2021 arrivando a 44.100 miliardi di yuan (circa 6.930 miliardi di dollari), spingendo la crescita media annua delle ultime due annualità al 3,9%, in base ai dati ufficiali.

I consumi nel 2021 sono stati guidati dall'innovazione, sostenuti da nuove tecnologie e nuovi modelli, secondo i dati enunciati dal funzionario ministeriale Xu Xingfeng, con un incremento del 14,1% anno su anno in termini di vendite al dettaglio online.

Allo stesso tempo, il consumo di prodotti 'intelligenti' nel 2021 ha registrato una rapida crescita, con vendite di prodotti quali serrature e bagni smart, oltre che robot per le pulizie su alcune piattaforme di e-commerce in aumento di oltre il 30%, ha aggiunto Xu.

Nel contesto di una tendenza all'espansione dei consumi 'green' - ha spiegato il funzionario -, il volume delle vendite di veicoli a nuova energia in Cina è cresciuto di 1,6 volte rispetto all'anno precedente fino a 3,52 milioni di unità nel 2021, mentre quello delle transazioni di auto usate ha registrato un aumento del 22,6%.

Xu ha poi concluso che anche gli sport invernali hanno continuato a crescere nell'ultimo anno con i Giochi di Pechino alle porte, e le vendite di forniture da sci su alcune piattaforme di e-commerce sono più che raddoppiate. (XINHUA)