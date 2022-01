Cina taglierà ulteriormente tasse e imposte nel 2022

(XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - Quest'anno la Cina prenderà misure più forti con l'obiettivo di tagliare tasse e imposte per sostenere le entità del mercato, con una combinazione di incentivi fiscali. È quanto reso noto oggi dal ministero delle Finanze.

Le misure saranno più precise e sostenibili al fine di soddisfare le esigenze delle entità di mercato, ha precisato Xu Hongcai, vice ministro dell'ente, che ha sottolineato che verranno forniti incentivi per sostenere lo sviluppo di alta qualità del settore manifatturiero, oltre che detrazioni fiscali per le spese di ricerca e sviluppo delle imprese al fine di supportare l'avanzamento tecnologico.

Il Paese estenderà anche i tagli delle tasse e delle imposte dovute alla fine del 2021 per le piccole, micro e singole imprese allo scopo di alleviare ulteriormente la loro pressione operativa.

Xu ha aggiunto poi che il governo centrale aumenterà le sovvenzioni alle amministrazioni locali per garantire fondi sufficienti al fine di diminuire tasse e imposte a livello locale.

Sulla base di 7.600 miliardi di yuan (1.200 miliardi di dollari) in tagli a tasse e imposte compiuti con il 13/mo piano quinquennale (2016-2020), la Cina ha diminuito di ulteriori 1.000 miliardi di yuan (157 miliardi di dollari) le tasse e le imposte nel 2021, contribuendo in questo modo a mitigare l'impatto del Covid-19 sulle entità del mercato. (XINHUA)