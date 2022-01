Cina punta a sviluppo alta qualità brevetti e marchi

(XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - La Cina enfatizzerà il ruolo dell'esame di brevetti e marchi durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025) in funzione di una crescita di alta qualità, secondo un piano rilasciato dall'Amministrazione nazionale per la Proprietà intellettuale (Nipa).

Entro il 2025, le procedure di esame dei brevetti e dei marchi dovrebbero essere più efficienti e tempestive per soddisfare le richieste di nuovi settori e di nuove modalità di business, come ha dichiarato la Nipa nel piano.

Il regolatore della proprietà intellettuale cinese guiderà la crescita delle domande di brevetti e marchi e metterà in evidenza il loro ruolo nella promozione dell'innovazione.

Le relative procedure di esame sono alla base della garanzia della protezione dei diritti di proprietà intellettuale. L'esame dei brevetti e dei marchi aiuta a stimolare il progresso tecnologico e a coltivare l'ambiente commerciale, ricorda la Nipa.

Sono stati proposti anche degli indicatori mirati durante il periodo 2021-2025 relativi ad aspetti chiave quali la qualità del processo di domanda, la qualità e l'efficienza degli esami, dei servizi e della cooperazione internazionale. (XINHUA)