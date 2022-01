Cina: procura migliorerà protezione fiume Giallo

(XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - La Procura Suprema del Popolo (Supreme People's Procuratorate o Spp) della Cina ha emesso una serie di direttive per aumentare attraverso misure legali la protezione da parte del Paese del bacino del Fiume Giallo.

Le attività criminali che danneggiano la sicurezza, l'ambiente e le risorse del bacino dovranno essere severamente punite in conformità con la legge, ha precisato l'Spp nelle proprie indicazioni, aggiungendo che non dovrebbe essere fatta alcuna concessione in questo senso e che l'autorità del sistema legale deve essere garantita.

Secondo le direttive, l'Spp porterà avanti una campagna condotta congiuntamente con il ministero delle Risorse Idriche, in modo da continuare a rettificare gli errori nella gestione e nella protezione dei laghi e dei fiumi del bacino.

Nella gestione delle cause o delle controversie che riguardano il bacino, gli organi di procura a livello nazionale dovrebbero esaminare l'attuazione delle proprie sentenze e proposte, in modo da proteggere meglio gli interessi pubblici, come ha osservato l'Spp. (XINHUA)