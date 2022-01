Cina intensifica controlli di sicurezza sul lavoro

(XINHUA) - PECHINO, 25 GEN - La Cina ha inviato 16 squadre per ispezionare le misure di controllo del rischio in tutto il Paese, in modo da garantire la sicurezza sul posto di lavoro durante le vacanze del Nuovo Anno Lunare cinese e i Giochi Olimpici invernali. Lo ha reso noto oggi il ministero della Gestione delle Emergenze.

Le squadre di ispettori, organizzate dall'Ufficio della commissione per la sicurezza sul lavoro che fa parte del Consiglio di Stato, supervisioneranno i provvedimenti per la sicurezza della produzione in 31 suddivisioni a livello provinciale e nello Xinjiang Production and Construction Corps fino alla fine di marzo, come ha annunciato il ministero.

Il 1° febbraio la Cina festeggerà l'Anno della Tigre e il 4 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici invernali di Pechino del 2022.

Secondo fonti ministeriali, sarà riservata un'attenzione speciale alle aree soggette a rischi per la sicurezza sul lavoro, tra cui il traffico stradale, le costruzioni e la fornitura di gas urbano. (XINHUA)