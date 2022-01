Covid: Xi'an rimuove aree ad alto e medio rischio

(XINHUA) - XI'AN, 24 GEN - Xi'an, capoluogo della provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, ha svincolato tutte le aree classificate ad alto e medio rischio per Covid-19 dopo oltre un mese di sforzi in termini di prevenzione e controllo dell'epidemia; lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Secondo il quartier generale municipale per il controllo e la prevenzione dell'epidemia, l'intera città è stata qualificata come a basso rischio e da oggi tutti i residenti possono spostarsi liberamente con il proprio codice QR sanitario.

L'autorità ha precisato inoltre che dalla data odierna il traffico cittadino, nonché le attività lavorative e di produzione, hanno completamente ripreso le operazioni mentre gli organi di governo a tutti i livelli e le imprese sono tornati alla normalità.

Alla data di ieri, la città ha segnalato 2.053 casi locali confermati dalla nuova insorgenza dell'epidemia avvenuta a dicembre.

"Basso rischio non significa assenza di rischi. La città continuerà a mettere in atto rigorosamente le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia", come affermato da Liu Feng, direttore del centro provinciale per la prevenzione e il controllo delle malattie.