Covid: Shanghai intensifica controlli viaggiatori

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 GEN - È stato disposto che coloro che entrano in Cina passando per Shanghai siano posti sotto rigida osservazione per sette giorni dopo i 14 di quarantena presso gli hotel designati; è quanto reso noto oggi dall'autorità municipale anti-epidemia.

A coloro per i quali Shanghai è invece il luogo di destinazione o che vi risiedono con una sola persona o con una famiglia è stato chiesto invece di "non lasciare la propria abitazione se non necessario" durante la quarantena di 7 giorni.

L'autorità ha precisato che gli altri saranno trasferiti negli hotel designati per l'osservazione di 7 giorni a seguito del termine della quarantena della durata di 14.

Oltre ai controlli della temperatura eseguiti due volte al giorno, i viaggiatori saranno sottoposti a tampone al secondo e al settimo giorno della settimana di osservazione.

Le misure saranno in vigore da domani fino al 31 marzo.

