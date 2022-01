Covid: a rischio Conferenza Onu biodiversità in Cina

(XINHUA) - PECHINO, 24 GEN - Il programma della seconda fase del 15esimo incontro della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cop15) in Cina rischia di essere influenzato dal Covid-19; questo quanto dichiarato oggi dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

L'incontro, precedentemente fissato per l'aprile di quest'anno a Kunming, nel sud-ovest del Paese, dovrebbe portare al completamento del quadro globale sulla biodiversità post-2020.

La prima fase della Cop15 si è tenuta a Kunming lo scorso ottobre sia online che in presenza, mentre l'incontro di follow-up in presenza previsto per gennaio 2022 a Ginevra è stato rinviato a causa della pandemia.

Liu Youbin, portavoce del ministero, ha fatto sapere che la Cina è in stretto contatto con il Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica e con le parti interessate.

Il portavoce ha dichiarato che, per confermare la data, questi ultimi terranno conto dell'agenda delle riunioni delle Nazioni Unite per tutto l'anno, della durata delle discussioni sul quadro e della preparazione dei documenti correlati, nonché della situazione pandemica, delle disposizioni organizzative e delle misure di prevenzione dell'epidemia della seconda fase della Cop15. (XINHUA)