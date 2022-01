Cina:Jilin centro prima classe per turismo invernale

(XINHUA) - CHANGCHUN, 24 GEN - La provincia cinese dello Jilin ha costruito 54 stazioni sciistiche e 279 piste da neve con una capacità massima giornaliera di circa 100.000 visitatori; questo quanto dichiarato oggi dalle autorità locali.

I dati sono stati rilasciati durante la quinta sessione della 13esima Assemblea provinciale del popolo di Jilin.

Situata a 41-43 gradi di latitudine nord, la suddivisione nord-orientale vanta eccellenti condizioni naturali per lo sviluppo dell'industria della neve e del ghiaccio.

Nella cosiddetta latitudine dorata per gli sport invernali, svettano le tre più grandi basi di neve fresca del mondo rappresentate dalle Alpi, dalle Montagne Rocciose e dai Monti Changbai di Jilin.

Attualmente, i Monti Changbai stanno diventando una destinazione turistica influente a livello globale e stanno ampliando le opzioni di turismo legato alla neve e al ghiaccio.

Oltre allo sci, le sorgenti termali locali, gli splendidi paesaggi innevati e le sue tradizioni popolari uniche attirano molti turisti nella zona anche nei mesi invernali.

A ottobre 2021, Jilin ha presentato un progetto, con l'intento di diventare un centro sciistico di livello mondiale, dato che gli sport invernali stanno guadagnando terreno in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Secondo il progetto, entro il 2025, il valore del settore della neve e del ghiaccio di Jilin dovrebbe superare i 250 miliardi di yuan (circa 39,4 miliardi di dollari) ospitando un totale di 100 stazioni sciistiche. (XINHUA)