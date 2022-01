Cina: rafforzare catene industriali grazie a Pmi

(XINHUA) - PECHINO, 24 GEN - La Cina migliorerà il sostegno alle piccole e medie imprese (Pmi) e le aiuterà a svolgere un ruolo migliore nel rafforzare le catene industriali; a renderlo noto il ministero dell'Industria e dell'Informatica.

Quest'ultimo ha fatto sapere che nel 2022, il Paese incuberà 3.000 imprese denominate 'piccole giganti' ovvero piccole aziende promettenti in fase iniziale di sviluppo, incentrate su tecnologie di fascia alta.

Il ministero ha precisato che le Pmi che si caratterizzano per la specializzazione, la raffinatezza, l'unicità e l'innovazione o che presentano vantaggi primari saranno anche meglio coltivate nell'ambito degli sforzi volti a costruire catene industriali emergenti.

Secondo il ministero le politiche incoraggeranno le grandi imprese ad aprire il mercato, le tecnologie e i talenti alle Pmi e queste godranno di un maggiore sostegno finanziario.

Per Xu Xiaolan, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica, le Pmi sono una forza significativa per mantenere la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento. (XINHUA)