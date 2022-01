Cina: Pil Dongguan a oltre 1.000 mld yuan

(XINHUA) - CANTON, 24 GEN - Le statistiche recenti mostrano che la città di Dongguan, soprannominata la 'fabbrica del mondo' e situata nella provincia cinese meridionale del Guangdong, ha registrato nel 2021 un Pil superiore ai 1.000 miliardi di yuan (157,7 miliardi di dollari), in aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente, classificandosi quale la 24esima città cinese ad aver raggiunto finora tale traguardo.

In qualità di vessillo del commercio estero cinese, nell'ultimo biennio gli scambi commerciali internazionali della città sono stati gravemente colpiti dalla pandemia di Covid-19.

Tuttavia, nel gennaio 2021, il tasso di crescita del commercio estero di Dongguan ha smesso di scendere e ha iniziato a riprendersi. Il volume totale delle importazioni ed esportazioni dell'anno ha raggiunto quota 1.520 miliardi di yuan, in crescita del 14,6% rispetto a quello precedente.

Nel 2021, il valore aggiunto industriale delle maggiori imprese di Dongguan ha totalizzato circa 500,9 miliardi di yuan, con un aumento del 10,2% rispetto all'anno precedente mentre l'investimento industriale è aumentato del 25,3% rispetto al 2020, indicando la fiducia degli imprenditori nel futuro.

Ad oggi i tradizionali best-seller del commercio estero di Dongguan, tra cui abbigliamento, scarpe e cappelli, sono stati sostituiti da prodotti ad alto valore aggiunto come gli smartphone. Infatti i prodotti meccanici ed elettrici rappresentano ora più del 70% del valore totale delle esportazioni della città.

Nel 2021, l'industria manifatturiera di fascia alta di Dongguan è cresciuta rapidamente. Per esempio, il valore di uscita dei prodotti robotici industriali è aumentato del 66,8%, i circuiti integrati hanno visto un incremento del 22,5% e i veicoli a nuova energia sono aumentati del 62,5%.

Anche gli investimenti all'estero continuano a favorire la città: nei primi tre trimestri del 2021, ci sono stati 76 progetti con investimenti di oltre 10 milioni di dollari a Dongguan, con un investimento estero di quasi 3,75 miliardi di dollari, in aumento del 111,5% rispetto all'anno precedente.

