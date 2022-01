Cina: misure per migliorare la qualità dell'aria

(XINHUA) - PECHINO, 24 GEN - La Cina ha previsto nuove misure amministrative volte a ridurre l'inquinamento industriale e dei veicoli a Pechino e nella vicina provincia dell'Hebei per garantire una migliore qualità dell'aria per le prossime Olimpiadi invernali. Lo ha reso noto il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente oggi.

Le restrizioni amministrative sono destinate alle aziende e ai veicoli che generano un forte inquinamento e una quantità elevata di emissioni, ma che hanno un impatto minore sull'economia, come ha specificato Liu Youbin, un portavoce del Ministero.

Le misure di controllo dell'inquinamento devono essere precise e scientifiche, ha spiegato Liu, aggiungendo che gli sforzi devono ridurre al minimo l'impatto sul funzionamento economico e sociale, soprattutto quelli relativi al sostentamento, all'approvvigionamento energetico, al riscaldamento domestico, nonché alla prevenzione e al controllo delle epidemie.

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 sono in programma dal 4 al 20 febbraio, seguiti dalle Paralimpiadi. Le campagne ministeriali per trattare l'inquinamento atmosferico in autunno e in inverno a Pechino e nelle zone limitrofe hanno portato a notevoli progressi, secondo Liu, che ha osservato che la densità dell'inquinante Pm2,5 a Pechino è scesa a 33 microgrammi per metro cubo nel 2021 rispetto agli 89,5 microgrammi per metro cubo del 2013. (XINHUA)