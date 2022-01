Cina: le università di Shanghai aprono al pubblico

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 GEN - Alcune università di Shanghai smantelleranno mura e recinzioni per rendere le risorse del campus più accessibili al pubblico.

"Abbiamo intenzione di rimuovere i muri e aprire il campus al pubblico"; ha dichiarato Xu Xu, segretario del comitato del Partito Comunista Cinese per il Conservatorio di Musica di Shanghai, nonché consigliere politico della città.

Quest'ultimo ha espresso tali osservazioni durante la riunione annuale del comitato municipale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, conclusasi sabato.

Il campus universitario si trova in Fenyang Road, nel centro della città e ospita sei edifici storici, tra cui l'ex club ebraico e l'ex consolato belga di Shanghai. Queste vecchie costruzioni ombreggiate da alberi verdeggianti attirano numerosi amanti della musica e della storia.

Il segretario ha dichiarato che lo scopo di demolire le mura è quello di permettere alle risorse artistiche di servire meglio la società.

L'università non è la sola a mettere in atto questa transizione. Vari istituti d'istruzione superiore cittadini infatti hanno avviato mosse simili o pianificato di abbattere le proprie mura per condividere le risorse del campus con il pubblico. (SEGUE)