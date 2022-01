Cina: le università di Shanghai aprono al pubblico

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 GEN - Alcune università di Shanghai smantelleranno mura e recinzioni per rendere le risorse del campus più accessibili al pubblico.

"Abbiamo intenzione di rimuovere i muri e aprire il campus al pubblico"; ha dichiarato Xu Xu, segretario del comitato del Partito Comunista Cinese per il Conservatorio di Musica di Shanghai, nonché consigliere politico della città.

Quest'ultimo ha espresso tali osservazioni durante la riunione annuale del comitato municipale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, conclusasi sabato.

Il campus universitario si trova in Fenyang Road, nel centro della città e ospita sei edifici storici, tra cui l'ex club ebraico e l'ex consolato belga di Shanghai. Queste vecchie costruzioni ombreggiate da alberi verdeggianti attirano numerosi amanti della musica e della storia.

Il segretario ha dichiarato che lo scopo di demolire le mura è quello di permettere alle risorse artistiche di servire meglio la società.

L'università non è la sola a mettere in atto questa transizione. Vari istituti d'istruzione superiore cittadini infatti hanno avviato mosse simili o pianificato di abbattere le proprie mura per condividere le risorse del campus con il pubblico.

Huang Changyong, presidente della Shanghai Theatre Academy, ha affermato che la scuola vuole rendere il suo teatro più accessibile alle comunità di quartiere, e prevede di costruire una galleria d'arte e uno spazio teatrale su Huashan Road, al di fuori dell'istituto, per trasformare la strada in un "viale a tema dedicato a teatro e all'arte".

Il campus dell'università di Pudong, inaugurato nel 2019, è già privo di recinzioni ed è situato sulla riva del fiume Huangpu, integrando così l'area con un parco sul lungofiume e una comunità vicina.

All'incontro, Ding Xiaodong, rettore della University of Shanghai for Science and Technology, ha spiegato: "la scelta di abbattere le barriere è diventata una nuova tendenza delle università".

Il rettore ha inoltre sottolineato che gli atenei aprono e condividono le proprie risorse con il pubblico sulla base di una garanzia istituzionale completa, poiché le strade accademiche vengono trasformate in strade pubbliche. La sicurezza del traffico e quella universitaria devono essere chiarite in termini di responsabilità di gestione.

Ding ha annunciato che l'istituto universitario sta discutendo tali accordi di apertura dei campus con le autorità della città e del distretto. (XINHUA)