Cina: le università di Shanghai aprono al pubblico (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 GEN - Huang Changyong, presidente della Shanghai Theatre Academy, ha affermato che la scuola vuole rendere il suo teatro più accessibile alle comunità di quartiere, e prevede di costruire una galleria d'arte e uno spazio teatrale su Huashan Road, al di fuori dell'istituto, per trasformare la strada in un "viale a tema dedicato a teatro e all'arte".

Il campus dell'università di Pudong, inaugurato nel 2019, è già privo di recinzioni ed è situato sulla riva del fiume Huangpu, integrando così l'area con un parco sul lungofiume e una comunità vicina.

All'incontro, Ding Xiaodong, rettore della University of Shanghai for Science and Technology, ha spiegato: "la scelta di abbattere le barriere è diventata una nuova tendenza delle università".

Il rettore ha inoltre sottolineato che gli atenei aprono e condividono le proprie risorse con il pubblico sulla base di una garanzia istituzionale completa, poiché le strade accademiche vengono trasformate in strade pubbliche. La sicurezza del traffico e quella universitaria devono essere chiarite in termini di responsabilità di gestione.

Ding ha annunciato che l'istituto universitario sta discutendo tali accordi di apertura dei campus con le autorità della città e del distretto. (XINHUA)