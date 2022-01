Cina: Hainan punta a uno sviluppo di alta qualità

(XINHUA) - HAIKOU, 24 GEN - La provincia dell'Hainan in Cina meridionale promuoverà uno sviluppo di alta qualità dei consumi nel settore turistico, dell'investimento industriale e dell'ambiente commerciale, secondo la sessione annuale dell'Assemblea provinciale del popolo che si è conclusa oggi.

Puntando a diventare una destinazione turistica internazionale, l'Hainan promuoverà i consumi nel settore del turismo di fascia alta e svilupperà nuove aree di crescita dei consumi con crociere, yacht, attività turistiche e sportive, favorendo la competitività internazionale dello shopping duty-free. Così si legge nel rapporto di lavoro del governo provinciale presentato all'Assemblea.

L'Hainan punta a vendite per un totale di 100 miliardi di yuan (circa 15,8 miliardi di dollari) nel settore dello shopping duty-free quest'anno.

Wang Xuan, vice direttore generale della China Tourism Group Duty Free Corporation Ltd., ha annunciato l'ampliamento di due negozi duty-free a Sanya e del punto vendita dell'aeroporto internazionale Haikou Meilan con l'obiettivo di includere più marchi internazionali. Wang ha inoltre precisato che quest'anno il capoluogo di Haikou vedrà l'apertura di un nuovo centro commerciale internazionale duty-free, il più grande al mondo.

La seconda edizione della China International Consumer Products Expo si terrà a Haikou ad aprile: "l'expo di quest'anno sarà più grande e internazionale, con prodotti raffinati e nuovi", ha spiegato Han Shengjian, direttore dell'ufficio per lo sviluppo economico internazionale della provincia.