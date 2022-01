Cina: Hainan punta a uno sviluppo di alta qualità (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 24 GEN - I negozi duty-free nell'Hainan hanno incassato circa 60,2 miliardi di yuan nel 2021, con un aumento dell'84% rispetto all'anno precedente. La Bo'ao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone ha accolto 127.300 turisti, con un incremento del 90,6% anno su anno, e la Lingshui Li'an International Education Innovation Pilot Zone ha siglato accordi con 22 prestigiosi college e università nazionali e internazionali.

L'Hainan ha fatto grandi progressi nella ripresa del consumo d'oltremare e ha rafforzato il proprio ruolo di contatto tra il mercato cinese e quello internazionale, come ha osservato Wang Lei, un funzionario del Comitato provinciale del Partito comunista cinese.

Il rapporto di lavoro del governo provinciale quest'anno ha sottolineato che la provincia si concentrerà sull'industria del turismo, dei servizi moderni, nonché sui settori high-tech e dell'agricoltura tropicale, intensificando i processi di innovazione e di crescita dei cluster industriali.

"Dobbiamo stimolare lo sviluppo delle città, delle contee e dei parchi industriali, nonché spingere più aziende a stabilirsi qui e intensificare l'aggiornamento dei progetti", ha affermato Gu Gang, direttore della commissione provinciale di sviluppo e riforma.

Essendo uno degli 11 parchi industriali chiave del porto di libero scambio dell'Hainan, la Wenchang International Aerospace City ha compiuto progressi notevoli: "cercheremo di attirare investimenti in razzi, satelliti e catene di dati, nonché di far sì che un numero maggiore di progetti chiave in patria e all'estero si stabiliscano nel parco. L'obiettivo è di realizzare un polo di fama mondiale con industrie aerospaziali high-tech", ha concluso Liu Chong, sindaco di Wenchang. (XINHUA)