Cina: fiore più 'timido' al mondo sul Qinghai-Tibet

(XINHUA) - PECHINO, 24 GEN - I ricercatori cinesi hanno scoperto sull'altopiano del Qinghai-Tibet, altrimenti noto come "il tetto del mondo", il fiore più 'timido' della terra, in grado di chiudersi entro sette secondi dopo essere stato toccato.

I ricercatori della Hubei University, del Wuhan Botanical Garden che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze, della Wuhan University e della Tibet University hanno identificato infatti quattro specie di Gentiana che hanno risposto alla stimolazione meccanica con una rapida contrazione della corolla e una chiusura completa, come indicato in uno studio pubblicato sulla rivista Science Bulletin.

"È stato sorprendente assistere ad occhio nudo al fenomeno.

Per un attimo, i fiori scompaiono davanti ai tuoi occhi", racconta Dai Can, un professore della Scuola di Risorse e Scienze Ambientali della Hubei University, tra gli scienziati che hanno condotto lo studio.

Le quattro specie, vale a dire Gentiana sp. non identificata, G. pseudoaquatica, G. prostrata var. karelinii e G. clar- kei, impiegano da sette a 210 secondi per esibirsi in tali movimenti, una caratteristica che, secondo i ricercatori, le rende gli esemplari più sensibili e dalla reazione più rapida al mondo mai conosciuti.

Dopo la chiusura completa, i fiori possono riaprirsi in media nei 21 minuti successivi, se il cielo è sereno. Dopo aver condotto una serie di osservazioni ed esperimenti, gli studiosi hanno scoperto che la chiusura della corolla è innescata da insetti di grandi dimensioni come i bombi.

A causa delle grandi dimensioni del corpo dei bombi e dei vigorosi contatti, il 98,8% dei fiori su cui questi hanno fatto visita ha evidenziato una chiusura floreale indotta. Al chiudersi delle corolle, la loro esposizione era ampiamente ridotta e quindi avevano modo di sottrarsi a ulteriori visite quando altri insetti si libravano ancora nelle vicinanze.

(XINHUA)