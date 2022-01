Cina: -13,5% consumo energia per Pil entro 2025

(XINHUA) - PECHINO, 24 GEN - La Cina controllerà in maniera adeguata il suo impiego totale di energia e ne ridurrà il consumo per unità di prodotto interno lordo del 13,5% entro il 2025, rispetto ai livelli del 2020; questo servirà a gettare una solida base per raggiungere la neutralità carbonica. Lo si legge nel piano quinquennale di risparmio energetico e riduzione delle emissioni pubblicato dal Consiglio di Stato.

Secondo quanto emerge da quest'ultimo, le emissioni totali della domanda chimica di ossigeno e dell'azoto ammoniacale vedranno un calo dell'8%, mentre quelle degli ossinitruri e dei composti organici volatili saranno ridotte di oltre il 10% rispetto ai livelli del 2020.

Nel piano si osserva: "saranno migliorate le politiche e i meccanismi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, l'efficienza nell'uso dell'energia e il controllo dello smaltimento delle principali sostanze inquinanti nei settori chiave raggiungeranno sostanzialmente livelli internazionali avanzati mentre altri progressi notevoli saranno compiuti nella trasformazione green dello sviluppo economico e sociale".

Saranno lanciati complessivamente 10 grandi progetti, tra cui l'aggiornamento ecologico nelle industrie chiave, la riduzione delle emissioni nei settori di comunicazione e logistica e l'uso pulito ed efficiente del carbone, il tutto avendo in mente obiettivi chiari.

La Cina ha annunciato che si impegnerà nel raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. (XINHUA)