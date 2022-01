Pechino 2022: anche robot tra staffette torcia

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - I robot e la guida autonoma saranno utilizzati durante la staffetta della torcia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Lo hanno reso noto gli organizzatori venerdì in conferenza stampa.

In linea con la concezione di tenere Olimpiadi "semplici, sicure e splendide", la staffetta della torcia dei Giochi Invernali si terrà presso le tre zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou dal 2 al 4 febbraio e comprenderà 11 aree circoscritte, esterne al circuito a gestione chiusa di Pechino 2022, e una interna.

La staffetta della torcia inizierà il 2 febbraio a seguito di una cerimonia di apertura presso l'Olympic Forest Park di Pechino per poi spostarsi alla volta del Winter Olympic Park, dove robot anfibi saranno impiegati, per la prima volta nella storia dei Giochi, per il passaggio subacqueo della fiamma.

Durante la staffetta, anche i veicoli a guida autonoma saranno utilizzati presso il parco Shougang allo scopo di promuovere l'attenzione e l'interesse per le relative tecnologie e industrie, in particolare tra i giovani.

Per quanto riguarda invece i Giochi invernali paralimpici, la staffetta della torcia è in programma dal 2 al 4 marzo nelle tre zone di competizione, con le fiamme provenienti da nove luoghi specifici, tra cui una da Mandeville in Gran Bretagna, per poi fondersi insieme e dare origine alla torcia paralimpica ufficiale.

Parteciperanno alla staffetta della torcia olimpica e paralimpica rispettivamente circa 1.200 e 600 tedofori; il più giovane tra questi ha 14 anni mentre il più anziano ne ha 86.

Tra i tedofori paralimpici il 21% è costituito da persone con disabilità.

Oltre alla tradizionale staffetta della torcia, a partire dal 23 gennaio si terrà anche una staffetta online di 13 giorni che consentirà al pubblico di partecipare in rete tramite il sito web di Pechino 2022 e le relative piattaforme di social media come Weibo, WeChat e TikTok. (XINHUA)