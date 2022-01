Cina: vendite pick-up in aumento del 14% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 23 GEN - Lo scorso anno le vendite di pick-up in Cina hanno registrato una solida crescita, come mostrano i dati della China Passenger Car Association.

Secondo l'associazione, nel periodo da gennaio a dicembre sono state vendute in totale circa 550.000 unità di pick-up, con una crescita del 14% rispetto all'anno precedente.

Nel solo mese di dicembre, le vendite di questi mezzi sono aumentate del 21% su base annua totalizzando circa 59.000 unità.

In termini di cifre regionali, più del 40% della domanda dei consumatori riguardo ai pick-up proveniva dalle aree nord-occidentali e sud-occidentali del Paese.

L'associazione ha attribuito la crescita costante dell'anno scorso al sostegno politico verso il consumo di questo tipo di veicolo, al rilascio di modelli per il trasporto passeggeri da parte di alcune grandi case automobilistiche e allo sviluppo di una 'cultura del pick-up' in Cina.

A contribuire all'aumento nel confronto tra un anno e l'altro, spiega l'associazione, c'è anche la base di partenza particolarmente bassa dell'inizio del 2020.

Secondo le proiezioni della China Passenger Car Association, le vendite di pick-up, nonostante siano sotto pressione, continueranno ad avere buone prestazioni. (XINHUA)